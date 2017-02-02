Выездное совещание в Иркутске провел Владимир Пучков

В Иркутской области особый противопожарный режим будет введен 15 марта. Об этом стало известно на выездном совещании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его провел глава МЧС России Владимир Пучков. Он специально прилетел в Иркутск на несколько часов, чтобы обсудить подготовку региона к пожароопасному сезону.

Одна из главных тем в повестке выездного совещания, которое оно проходит в палаточном лагере на территории аэропорта, подготовка Иркутской области к пожароопасному периоду. Главе МЧС России Владимиру Пучкову о работе, которая ведется в этом направлении, докладывает его коллега – начальник регионального МЧС. По словам Валентина Нелюбова, за обстановкой в лесах и населенных пунктах в этом году, как и в прошлом, будут следить с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области

Мы уже распределили их в 28 муниципальных образованиях. В принципе, все горимые районы будут ими прикрыты. Работа по применению спланирована. Также для работы в труднодоступных местностях уже на текущий год у нас дополнительно сформировано четыре патрульно-маневренных группы, которые обеспечены квадроциклами, связью, средствами видео и фотофиксации.

Далее слово переходит к министру лесного комплекса Приангарья. Сергей Шеверда отмечает, в этом году на противопожарные мероприятия в Иркутской области направлено 343 миллиона рублей. Решается вопрос о выделении дополнительных ста двух миллионов. Деньги пойдут на содержание пожарно-химических станций в территориях и увеличение авиапатрулирования.

Сергей Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области

К пожароопасному сезону планируется увеличить парашютную службу до 50 человек, а десантную службу до 210 человек. Итого будет 260 человек, что на 15 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

Особый противопожарный режим в регионе в этом году начнет действовать с 15 марта, на полмесяца раньше, чем в прошлом. Об этом федеральному министру сообщил на совещании губернатор Сергей Левченко. По мнению главы Приангарья, эта мера позволит лучше подготовиться. Работа ведется сразу по нескольким направлениям.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Мы выделили серьезную сумму порядка 1,5 млрд. рублей на систему «безопасный город». Это пилотный проект в нашем регионе. Кроме того, еще один по лесу пилотный период – чипирование леса отрабатываем с согласия министерства природных ресурсов и Рослесхоза. Я думаю, это позволит еще больше навести порядок в лесу.

Подводя итоги совещания, Владимир Пучков сообщил, арендаторы и собственники земельных участков должны помнить о жесткой персональной ответственности за несоблюдение противопожарных мер. В этом году на их плечах уборка территорий от сухой травы и валежника. Как отметил глава МЧС России, у всех ответственных структур в пожароопасный сезон одна общая задача – защита населенных пунктов и социальной инфраструктуры.

Владимир Пучков, министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий

При возгорании для быстрого и оперативного реагирования должны быть созданы силы, службы и подразделения. Если не хватает сил, средств, своевременно должны обращаться в главное управление МЧС России по Иркутской области, и, конечно, через национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Мы готовы направлять сюда мощную авиации.

В завершении встречи Владимир Пучков вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам регионального МЧС, которые принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.