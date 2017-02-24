Студентов-медиков ждут в отряде «Эскулап»

Студенты Иркутской области могут вступить в ряды медицинского отряда «Эскулап». Сейчас в организации начался набор на круглогодичную смену. Для молодых людей — это возможность официального трудоустройства в лечебных учреждениях. Для больниц — дополнительные работники. Какие бонусы получают студенты и почему некоторые вступают в ряды, когда уже у них есть опыт работы в больницах?

Учиться новому прямо на рабочем месте — такого правила уже два года придерживается третьекурсник Павел Туров. Он работает санитаром в областной клинической больнице. В этом году, ко всему прочему, студент решил вступить в ряды иркутского медицинского отряда.

Павел Туров, студент ИГМУ

Мы проходим практику, она дается всего лишь на кратчайший срок. Это 10-15 дней практики. И не привыкнешь к этой практике. Только вник, а тебе говорят, что практика закончена, заполняешь листы, сдаешь и идешь сдавать практику. А тут ты больше времени можешь уделить своей деятельности, и поэтому больше почувствовать и понять, что это такое.

Медицинский отряд «Эскулап» существует на базе медуниверситета с 2015 года. Раньше существовала только летняя смена. Три месяца студенты работали в больницах Иркутска санитарами и медбратьями. Решено сделать эту работу круглогодичной. Студенты от участия в медицинских отрядах только выигрывают.

Кристина Байбородина, командир медицинского студенческого отряда «Эскулап»

Во-первых, звание бойца. Почетное и гордое звание бойца. Возможность участвовать в наших мероприятиях — областных, всероссийских слетах. Также некого плана помощь и юридическая защита. То есть наш отряд берет под крыло этих ребят. Если у них возникают какие-нибудь проблемы, они не остаются с ними один на один, а обращаются к комсоставу. Возможны привилегии в зарплате.

Принять бойцов медицинских отрядов к себе на работу готовы лечебные учреждения Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского. В областной клинической больнице есть вся необходимая база для их обучения. Здесь студентов ждут особенно.

Петр Дудин, главный врач ИОКБ

Дефицит работников именно среднего звена он значителен. А если в летнее время, каникулярное к нам придут уже специально, с одной стороны в рамках этого строительного отряда, мы будем очень рады. Это полезно и для них. Они работают, они осваивают профессию.

Сейчас в медицинском отряде 120 человек. Набор бойцов на круглогодичную смену продолжится до сентября этого года.