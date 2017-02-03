Детям с нарушениями зрения поможет «Росинка»

В Иркутске открылся первый в Приангарье консультативный центр для родителей, имеющих детей с нарушением зрения. «Росинка» работает на базе школы-интерната №8. Слабовидящим детям там помогут подготовиться к школе.

Светлана Петрова одна из первых, кто привела своего сына в Консультативный центр «Росинка» – это первое учреждение в Приангарье, где детям с нарушением зрения помогут адаптироваться к школе. 6-летний Лёва носит очки с 3 лет. Зрение +3,5, косоглазие. В этом году мальчик пойдёт в первый класс.

Светлана Петрова, жительница г. Иркутска

Я считаю, что в такой ситуации больше думать нужно о ребенке, чтобы ему было комфортно. Чтобы для него создать такие условия, чтобы он мог адаптироваться, чтобы он мог воспринимать информацию, учиться, обучаться, чтобы он уже вышел из школы, из стен школы здоровым человеком, чтобы он мог общаться в социуме, общаться с людьми.

Благоприятный прогноз установлен окулистом Леве, а значит, ему показана массовая школа, где он будет учиться наравне со сверстниками. Консультативный центр «Росинка» открыт на базе школы-интерната №8. Часть оборудования уже есть. Но более специфическое пришлось купить. Например, «Светлячок» определяет, как ребенок видит контур рисунка. А с помощью магнитного прибора тифлопедагог поможет ребёнку ориентироваться в пространстве.

Наталья Ананьева, руководитель консультативного центра «Росинка»

Этот центр мы создали с целью того, чтобы консультировать родителей, у которых есть дети с нарушением зрения. Так как родители часто не знают, какие особенности имеют дети с нарушением зрения, как происходит образовательный процесс в нашей школе. Они не знают, как создать удобный дом для слепого ребенка. Родители не знают, как создать оптимальные условия, для того, чтобы ребенок мог посещать публичные места, социокультурные учреждения. И вот с этой целью мы консультируем родителей.

Павел Синев, главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Иркутской области

На территории Иркутской области в течение ряда лет наблюдается большое количество детей со сниженной остротой зрения. Причина этого снижения – это проблема наследственности, проблема экологии, и проблема вынашивания беременности. И в результате всего этого достаточно большое количество детей нуждаются в соответствующем последующем воспитании.

Консультации центра бесплатны. Сейчас специалисты формируют группы для занятий. Все желающие могут обратиться в школу-интернат №8.