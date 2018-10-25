Вопрос о новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами рассмотрит Регсовет Приангарья в ноябре

В нем будут учтены поручения, данные губернатором. С 1 января 2019 года во всей стране будет изменен подход к вывозу и переработке мусора.

18 мэров муниципалитетов, областные министры, региональные операторы. В Правительстве обсуждают переход с 1 января 2019 года на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В повестке заседания профильной комиссии регсовета это один из самых острых вопросов. Уровень готовности к переменам в территории разный, а вот обязательства на всех глав лягут одни.

Андрей КРЮЧКОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обеспечить выбор земельного участка, что многие уже сделали, предусмотреть места накопления отходов в градостроительной документации, обеспечить работу по созданию и содержанию этих мест, утвердить генеральные схемы очистки территорий и благоустройства территорий.

Это касается и строительства новых полигонов. Согласно государственной программе, в этом году они строятся в Черемховском и Нижнеудинском районах. Идет проектирование межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса, мусороперегрузочные станции планируется разместить и в Ольхонском районе.

Артем МИЩЕНКО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЗОНЫ «ЮГ»: Леса должны стать чище, свалок должно стать меньше, отходы должны обрабатываться и возвращаться во вторичный хозяйственный оборот. размещать отходы в землю — это уже прошлый век. Это неэкологично и проблема в том, что мест нету. То, что реформа позволит большой объем перерабатывать. сортировать — это уже большой плюс. меньше будем размещать, меньше будет потребность в полигонах и , возможно, когда нибудь мы придем к цивилизованному обращению с отходами.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов отметил важность своевременного перехода на новую систему обращения с отходами. А для этого необходимо четкое взаимодействие всех уполномоченных ведомств и единая позиция региональных властей и муниципалитетов.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА- РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Не скажу, что все вопросы мы сегодня сняли. Но по итогам сегодняшней работы будут даны конкретные поручения министрам , будут доведены конкретные рекомендации мэром и главам. И в течение двух недель будет представлена конкретная итоговая программа губернатору. программа наших действий при обращении с ТБО.

А пока — в регионе выявлено 948 мест скопления бытовых отходов на площади почти полторы тысячи гектаров. Это около 12 млн кубометров отходов. Требования федерального законодательства возможно смогут изменить эту ситуацию