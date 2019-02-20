Владимир Путин приоритетными территориями для развития назвал Сибирь и Дальний восток

Восточная Сибирь и Дальний восток являются приоритетными территориями для развития. Необходимо, чтобы в этих округах показатели социально-экономического развития были выше, чем в среднем по России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в традиционном послании Федеральному собранию. Церемония прошла в Москве, в Гостином дворе. Там присутствовали и представители Приангарья — губернатор Сергей Левченко и председатель Законодательного собрания Сергей Сокол, а также депутаты Государственной Думы и сенаторы от Иркутской области. Главной темой послания в этом году стали вопросы внутренней политики. Владимир Путин уже отметил важность сохранения семейных ценностей, улучшения демографии. Для этого многодетные семьи получат ряд преференций, в том числе выплаты на погашение ипотеки. Отдельно глава государства остановился на вопросах экологии и сохранения особо охраняемых природных территорий. Все заповедники страны будут поставлены на кадастровый учет. Большой блок касался темы здравоохранения, в том числе борьбы с онкологическими заболеваниями.