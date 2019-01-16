В Иркутской области стартуют выборы в третий созыв Молодежного парламента

Кандидатов больше, чем раньше, ведь теперь у органа стали шире полномочия. Структура может напрямую влиять на жизнь в регионе.

В этом зале те, кого и через несколько лет будут показывать в новостях, правда, уже в должности крупных региональных политиков. Бок о бок с ними депутаты Законодательного собрания, председатели комитетов и спикер Сергей Сокол. Повод для встречи — у молодежи со дня на день стартует их собственная предвыборная кампания, для кого-то первая в жизни. Они будут бороться за кресла в молодежном парламенте региона. Как и полагается, на выборы идут с готовой программой

Никита МИТРЯКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА: В молодежный парламент третьего созыва я хочу попасть для того, чтобы выстроить системную работу со всеми 33 муниципалитетами Иркутской области — в Ангарский район, Шелеховский, Иркутский, Усть-Удинский. Для того чтобы в каждом муниципалитете были свои парламенты и молодежный парламент Иркутской области вел с ними всю системную работу. Нураир ХАЧАТРЯН, ДЕПУТАТ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Я хочу попасть в третий созыв. Я активно над этим работаю. Я считаю, что перспективная молодежь, которая тем более уже состоит в каких-то организациях, должна идти в высший орган молодежного самоуправления. Я уверен, что молодежный парламент способен внести важные законопроекты, потому что кто как не молодежь должна влиять на молодежную структуру.

Влиять молодежный парламент теперь может на многое: у него есть право законодательной инициативой. И это неслучайно. Спикер Законодательного собрания Сергей Сокол отмечает: политика — это всегда готовность взять на себя ответственность в решении значимых проблем. У молодежи для этого достаточно сил и энергии.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Молодежь должна быть активной и заинтересованной. Наша задача как власти — создать такие условия, чтобы молодежи было интересно, каждому в своей сфере: кто-то рекламщик, кто-то преподаватель, кто-то врачом хочет быть, кто-то монтером, кто-то инженером. Мы должны заинтересовать молодежь в том, чтобы она развивалась, работала, была неравнодушной и не стремилась куда-то уезжать, а стремилась оставаться здесь — вот что важно.

Официально предвыборная кампания в молодежный парламент начнется уже завтра. Тогда будут официально опубликованы все требования к кандидатам. Уже известно одно: главным хэштэгом процесса станет слоган #даваймолодежь.