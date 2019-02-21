Сергей Левченко прокомментировал послание президента
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Сергей Левченко прокомментировал послание президента

21.02.19

Политики и общественность Иркутской области обсуждают 15 послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он обозначил главные темы и задачи. Это финансовая поддержка семей, индексация пенсий, развитие здравоохранения и образования. Главы регионов должны сосредоточиться на решении этих социальных задач.

 

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Речь идет и о повышении доходов населения и о повышении комфортности людей. Все то, что было озвучено в национальных проектах. И в отличие от прежних федеральных проектов сейчас работа ведется комплексно.

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