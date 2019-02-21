Сергей Левченко прокомментировал послание президента

Политики и общественность Иркутской области обсуждают 15 послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он обозначил главные темы и задачи. Это финансовая поддержка семей, индексация пенсий, развитие здравоохранения и образования. Главы регионов должны сосредоточиться на решении этих социальных задач.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Речь идет и о повышении доходов населения и о повышении комфортности людей. Все то, что было озвучено в национальных проектах. И в отличие от прежних федеральных проектов сейчас работа ведется комплексно.