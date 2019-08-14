Сенатор от Иркутской области назвал действия силовиков в Москве неправомерными

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев назвал действия силовиков во время митингов в Москве неправомерными и профессионально неграмотными. Бывший глава ОМОНа Бурятии написал об этом в своем Instagram, сообщает РБК. Несанкционированные акции оппозиции проходят в Москве с середины июля. А 10 августа там были задержаны около 1000 человек. Митинги против отказа Мосгоризбиркома допускать до осенних выборов кандидатов от оппозиции, ранее не зарегистрированных из-за нарушений при сборе подписей.

Вячеслав МАРХАЕВ, СЕНАТОР от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное. Я как бывший командир спецподразделения считаю, что действия привлеченных сил по поддержанию общественного порядка неправомерные, профессионально безграмотные. Плохая власть борется с недовольными, хорошая – с причинами недовольства!