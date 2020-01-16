Российское правительство в полном составе подало в отставку

Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным после оглашения послания Федеральному собранию. Как отметил Медведев, в своем обращении глава государства предложил внести ряд больших изменений в Конституцию страны, в том числе касающихся формирования правительства. Поэтому отставка кабмина, по мнению Дмитрия Медведева, логична. Президент поблагодарил правительство за работу и попросил исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового кабинета. Послание президента уже называют социальным. Среди обозначенных приоритетов маткапитал за первенца, бесплатное питание для всех учеников младших классов, федеральные выплаты за классное руководство, увеличение бюджетных мест в вузах, поддержка малоимущих семей, поддержка здравоохранения, особенного его первичного звена.