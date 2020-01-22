Премьер-министр Михаил Мишустин огласил состав нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин огласил состав нового правительства22.01.20
Новичков 14. При этом 16 членов российского кабмина свои посты сохранили. О том, какие изменения произошли и что говорят эксперты о новом составе, в следующем материале.
Запрос на перемены. Общество их ждало, и новый состав правительства — своего рода ответ. Те сферы, к которым было больше всего вопросов, получили новых руководителей. Ведущие российские политики и эксперты уже дали свои оценки. Они назвали обновления масштабными, но ожидаемыми. Все «новички» — это состоявшиеся в своих сферах люди. Почти у каждого за плечами опыт работы в регионах, на крупных предприятиях.
Владислав ШИНДЯЕВ, ПОЛИТОЛОГ:
Сейчас все ведущие специалисты сошлись в том, что новому председателю кабинета министров дан карт-бланш. И это прекрасно. Потому что мы видим, что он собрал команду единомышленников. Пришли специалисты, главная задача которых — обеспечить именно развитие.
Итак, в правительстве теперь работают: министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, министр спорта Олег Матыцин. Мы поговорили с иркутянами и спросили, как они относятся к новому составу правительства.
— Еще не смотрела. В принципе очень важно. Сегодня будет знакомиться с новым составом? Посмотрю.
— Все равно это одна команда. Ничего не изменилось . Это почти одна и та же команда.
— Видела. Очень надеюсь, что все будет хорошо. Может, перемены к лучшему будут. Вот я радуюсь, что детям будут помогать.
— Мало-мальски видел. Ну, нормально, я считаю. Кое-кого убрали. Правильно. Самых главных двух оставили. Лаврова и Шойгу. Вот этих двух друзей правильно оставили.
— Вот если честно, нам тема правительства вот вообще не близка.
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