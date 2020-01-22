Премьер-министр Михаил Мишустин огласил состав нового правительства

Новичков 14. При этом 16 членов российского кабмина свои посты сохранили. О том, какие изменения произошли и что говорят эксперты о новом составе, в следующем материале.

Запрос на перемены. Общество их ждало, и новый состав правительства — своего рода ответ. Те сферы, к которым было больше всего вопросов, получили новых руководителей. Ведущие российские политики и эксперты уже дали свои оценки. Они назвали обновления масштабными, но ожидаемыми. Все «новички» — это состоявшиеся в своих сферах люди. Почти у каждого за плечами опыт работы в регионах, на крупных предприятиях.

Владислав ШИНДЯЕВ, ПОЛИТОЛОГ: Сейчас все ведущие специалисты сошлись в том, что новому председателю кабинета министров дан карт-бланш. И это прекрасно. Потому что мы видим, что он собрал команду единомышленников. Пришли специалисты, главная задача которых — обеспечить именно развитие.

Итак, в правительстве теперь работают: министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, министр спорта Олег Матыцин. Мы поговорили с иркутянами и спросили, как они относятся к новому составу правительства.