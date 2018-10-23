Почти 6 млрд рублей составил объем налоговых льгот в Иркутской области в 2017 году

Основная часть — это налог на прибыль организаций. Об этом шла речь на заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству под председательством Натальи Дикусаровой. Наибольший объем льгот приходится на нефтегазохимический комплекс. При этом прирост поступления налогов от предприятий данного комплекса в 2017 году составил 5%. Кроме того, депутаты обсудили и вопрос о так называемых отрицательных трансфертах. Предполагалось, что при определенных рассчетах со следующего года муниципалитеты будут отчислять средства в областной бюджет — объем таких трансфертом мог дойти до полутора миллиардов. Однако комитет предложил отсрочить введение этой меры.

Наталья ДИКУСАРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ и НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Эти деньги должны остаться в территориях. Как раз потому, что на сегодняшний день мы не можем обеспечить решение ряда вопросов. И поэтому изымать из территорий в виде отрицательных трансфертов эти деньги с учетом того, сколько мы даем муниципальным образованиям — это не логично и нецелесообразно, поэтому действие закона переносится еще на один год, вернее, останавливается. Этот закон не начнет действовать с 1 января 2019 года. От территорий деньги изымать не будут.

Сессия Законодательного собрания пройдет в среду, 24 октября. На повестке 41 вопрос. Большой блок будет посвящен социальной сфере, в частности продлению действия выплат многодетным семьям, соцподдержки некоторых категорий ветеранов, дополнительным выплатам студентам и сотрудникам аварийно-спасательных служб.