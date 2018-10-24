На сессии принят закон о социальной поддержке будущих учителей, которые обучаются по целевому договору

С инициативой поддержать студентов вышли депутаты фракции «Единая Россия».

В эти аудитории ежегодно приходят не меньше полутысячи первокурсников. Педагогический институт Иркутского государственного университета — кузница кадров для школ Приангарья. Тут дают уникальное образование — кроме основной науки, студенты учатся азам психологии и педагогики. Конкурс доходит до 10 человек на место. Более 80% студентов — приезжают в областной центр из районов. Но мало кто возвращается обратно. Отсюда — острый дефицит учителей в школах.

Ирина ФЕДОСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИГУ по ОБЩИМ ВОПРОСАМ: Постоянно получаем информацию от муниципальных образований с просьбой направить выпускников. Буквально вчера пришло такое письмо из бодайбинского района. Хотелось бы, конечно, чтобы целевая подготовка получила большее развитие. Может быть даже штучная подготовка для определенных районов области, подготовка особо не хватающих специалистов, по которым особо остро проблема стоит. Чтобы они отправляли и чтобы областная власть поддерживала такую подготовку.

Депутаты областного парламента выступили с инициативой так называемых целевиков поддержать — при чем материально. Ведь как известно, для студентов — особенно приезжих — каждый рубль на счету.

Ирина ТАНЬКОВА, СТУДЕНТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИГУ: Это очень нужно. Например, в прошлом году получилось так, что мы ездили на всероссийскую олимпиаду психолого-педагогическую в Екатеринбург и как раз не хватало средств, чтобы элементарно туда добраться. И вообще финансовое стимулирование — гораздо больше студентов будут прилежно заниматься.

А прилежно заниматься придется. На выплату смогут претендовать студенты очного отделения профильных педагогических специальностей, которые сдают экзамены без троек. И обязательно — имеют договор на целевое обучение, согласно которому после получения диплома они должны будут не меньше трех лет отработать в одной из школ своего муниципалитета. Сейчас по такому принципу в регионе учатся порядка 200 студентов.

Ирина СИНЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: По мнению разработчиков закона сегодня мы не можем применить закрепление кадров такое, какое было в советское время, целевая подготовка может являться тем инструментом, который решит проблему обеспеченности педагогическими кадрами.

В областном бюджете на эти цели ежегодно будет закладываться около 6 млн 800 тысяч рублей. Сегодня парламентарии утвердили закон во втором и окончательном чтении. Предполагается, что выплаты молодые люди — вне зависимости от того, на каком курсе они учатся — начнут получать уже с 1 сентября следующего года.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это студенты, которые приезжают из отдаленных районов и поступают в наш педагогический институт. Хорошисты и отличники будут получать дополнительно три тысячи рублей, при условии, что они вернутся на родину. Это сегодня большая проблема . Недокомплектованность педагогическим составом составляет одну треть. А через 10 лет нуждаемость в педагогах будет примерно 20-25 тысяч человек.

Аналогичная мера поддержки уже действует в отношении будущих врачей. По количеству договоров на целевое обучение медицинские специальности теперь в числе лидеров — по ним учится больше трети всех студентов. Также на сегодняшней сессии парламентарии рассмотрели и ряд других социальных законов, в частности о ежемесячных выплатах отдельным категориям многодетных семей и труженикам тыла, а также о доплатах к пенсии работникам служб, ответственных за тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.