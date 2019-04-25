Мэр Ангарского городского округа отчитался о проделанной работе в 2018 году

В ДК «Нефтехимик» собрались все, кто хотел услышать, что сделано в округе за год и каковы планы на будущее. На отчете главы Ангарска побывала и наша съемочная группа.

Завершение школы в 7а микрорайоне и детского сада в 17 микрорайоне, введение в эксплуатацию образовательного учреждения в Китое, проектирование школы в 32 микрорайоне, а также детского сада в 22 микрорайоне. Об этом и многом другом рассказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров на церемонии оглашения доклада «О положении дел в 2018 году и основных направлениях муниципальной политики в 2019 году».

Сергей ПЕТРОВ, МЭР АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: Завершение самого известного в городе долгостроя — школы в 7а микрорайоне — также было в числе основных наказов. Многие из вас знают, насколько уникален и технически сложен этот проект. В настоящий момент ведется завершающий цикл работ. Есть уверенность, что в этом году строительство этой школы с плавательным бассейном, клубным блоком будет завершено. Совместно с педагогическим сообществом и родителями мы приняли решение о том, что новая школа будет гимназией №1.

В целом Ангарский городской округ становится все более комфортным. Уже этой осенью будет доступна для ангарчан набережная вдоль реки Китой. Подрядчик приступил к завершающей фазе строительства. В прошедшем году в Ангарске привели в порядок 20 километров дорог. Перечень для ремонта составили по результатам онлайн-голосования.

Вадим СЕМЕНОВ, МЭР г. ЧЕРЕМХОВО: Люди, проживающие на территории области, выбирают те муниципальные образования, в которых жить более комфортно. Безусловно, у Ангарска колоссальное количество преимуществ. Первое — это самая низкая в области безработица, второе — это обеспеченность детскими садами, это прекрасный уровень начального и среднего образования. Ну и, безусловно, удивительно комфортная, уютная среда проживания.

Также в числе значимых проектов на 2019 год названы завершение работ на легкоатлетическом манеже, капитальный ремонт стадиона «Ангара», продолжение реконструкции ЛБК «Ангарский». В городе в скором времени появятся колесо обозрения, историко-тематический парк развлечений, а также «СпортХолл» — новый спортивный комплекс для занятий большим теннисом и волейболом.

Все эти проекты реализовываются благодаря поддержке областного правительства. Так, например, школа 7 в микрорайоне Ангарска десятки лет была долгостроем, и завершение строительства стало возможным при участии губернатора Сергея Левченко.