Михаил Щапов предложил ужесточить требования к федеральным чиновникам

Ужесточить требования к федеральным чиновникам предлагают парламентарии Государственной Думы. Разработчик нового законопроекта — депутат от Иркутской области Михаил Щапов. Инициатива, по его мнению, связана с тем, что в последние годы представители власти на федеральном уровне принимают решения, не учитывая реальную ситуацию в регионах. В связи с чем народный избранник предлагает назначать на руководящие должности чиновников только с опытом работы не менее трех лет в одном из субъектов страны.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На руководящих должностях должны быть только те чиновники, которые понимают, как живут люди за пределами Москвы. Они должны пожить на обычную зарплату, поездить по нашим дорогам, в нашем транспорте, попробовать на себе систему здравоохранения и образования в регионах. Возможно, тогда мы увидим намного меньше непродуманных решений на федеральном уровне.