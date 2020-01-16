Михаил Мишустин встретился с депутатами всех фракций

После оглашения послания Путиным Федеральному собранию российское правительство в полном составе подало в отставку. И буквально в эти минуты завершилась процедура представления кандидата на пост премьера. Единогласно выбран Михаил Мишустин. А до голосования за его кандидатуру в Госдуме Мишустин встретился с депутатами всех фракций. С членами коммунистической партии, в частности, Мишустин выступил против национализации добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики. А народный избранник от Иркутской области Михаил Щапов задал вопрос о системе межбюджетных отношений, о развитии регионов, чтобы они сохраняли свою самодостаточность перед федеральным центром.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ФС РФ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

За последние 10 лет баланс налоговых доходов значительно сместился от регионов к федеральному центру. Доля собственных доходов была 60%, а стала 44%. Какое ваше отношение к системе межбюджетных отношений? Считаете ли вы ее эффективной?

Михаил МИШУСТИН, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ:

Я сторонник того, чтобы баланс в сторону регионов был для того, чтобы регион имел возможность инвестиционной активности и создания добавленной стоимости налоговой базы, увеличения своих доходов.