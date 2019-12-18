Игорь Кобзев провел встречу с мэром Братска

Два крупных социальных объекта — школу на 1275 человек и перинатальный центр на 130 мест — планируют построить в Братске. Об этом глава северного города сообщил врио губернатора региона на личной встрече. Игорь Кобзев отметил, что в ближайшие время посетит муниципальные образования региона. При этом основная задача сейчас, поставленная президентом, — ликвидация последствий ЧС.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы договорились с депутатами Законодательного собрания о том, что у нас появится областная целевая программа по поддержке пострадавших территорий. Для себя считаю это важнейшим социальным вопросом, будем, в том числе, решать вопросы с федеральным софинансированием. Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, МЭР г. БРАТСКА: Требуется ваша поддержка при реализации федеральной экологической программы. Братск — город с тяжелой экологической обстановкой.

Обсудили также вопросы тушения лесных пожаров. Врио губернатора подчеркнул: ориентир необходимо держать на предупреждение чрезвычайных ситуаций, взаимодействуя со всеми профильными федеральными и областными структурами.