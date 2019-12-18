Игорь Кобзев провел встречу с мэром Братска

Игорь Кобзев провел встречу с мэром Братска

18.12.19

Два крупных социальных объекта — школу на 1275 человек и перинатальный центр на 130 мест — планируют построить в Братске. Об этом глава северного города сообщил врио губернатора региона на личной встрече. Игорь Кобзев отметил, что в ближайшие время посетит муниципальные образования региона. При этом основная задача сейчас, поставленная президентом, — ликвидация последствий ЧС.

 

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы договорились с депутатами Законодательного собрания о том, что у нас появится областная целевая программа по поддержке пострадавших территорий. Для себя считаю это важнейшим социальным вопросом, будем, в том числе, решать вопросы с федеральным софинансированием.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, МЭР г. БРАТСКА:

Требуется ваша поддержка при реализации федеральной экологической программы. Братск  — город с тяжелой экологической обстановкой.

 

Обсудили также вопросы тушения лесных пожаров. Врио губернатора подчеркнул: ориентир необходимо держать на предупреждение чрезвычайных ситуаций, взаимодействуя со всеми профильными федеральными и областными структурами.

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