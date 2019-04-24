Губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен баллотироваться на второй срок

Об этом глава региона сообщил во вторник информационному агентству ТАСС. Президиум ЦК КПРФ на заседании во вторник решил рекомендовать Левченко баллотироваться в 2020 году на пост главы региона. Напомним, Сергей Левченко был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2015 года. До избрания на этот пост был депутатом Госдумы России трех созывов.