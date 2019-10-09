Геннадий Зюганов и Сергей Левченко дали пресс-конференцию в Москве

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме и губернатор Иркутской области дали пресс-конференцию в информационном агентстве ТАСС в Москве. Основная тема — возросшие социально-экономические показатели региона за последние 4 года. Какие сферы на сегодня прибавили в первую очередь?

В первую очередь Геннадий Зюганов, открывая пресс-конференцию, призвал журналистов прекратить информационную войну и публикацию негативных материалов в отношении Сергея Левченко.

Геннадий ЗЮГАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ в ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФС РФ: Более 20 мэров городов и районов обратились официально с просьбой: «Кончайте травить губернатора, мы достойно работаем, показываем хорошие результаты». Причем там представители всех партий. Вот Тамара Климина, Усть-Кутский район, она прошла при поддержке ЛДПР, пишет: «Надо признать, как много сделано за 4 года, отметить, что очень комфортно работать с правительством, нас слышат, помогают, понимают, непростое лето, нас топило, мы горели, но не уверена, что кто-то бы справился лучше, чем Левченко». И это широкая позиция избирателей.

Иркутская область на сегодня удерживает лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям. Особенно губернатор региона Сергей Левченко остановился на теме строительства и капитального ремонта социальных объектов. В этом году объем средств на эти направления увеличили в 4 раза. Возросло и количество объектов. Если в 2015-м их было 60, то спустя 4 года их 321, в 5 с лишним раз больше.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сегодня строим около 20 школ. Это тот уровень, который Иркутская область достигала только в советское время, в конце 80-х. С тех пор такого уровня не было.

За 4 прошедшие года возросли показатели и по сельскому хозяйству. И это, несмотря на то, что в этом году в регионе непростая ситуация сложилась в связи с затоплением некоторых районов и с лесными пожарами.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: И вот, несмотря на это, те средства, которые последние годы вкладывали и в производство хороших семян, и в удобрения, и в покупку техники дают о себе знать, и критическая ситуация не помешала, рост продукции сельского хозяйства идет.

Вопрос здравоохранения и медицины также на контроле у губернатора. Как отмечает Сергей Левченко, задача не только строить и оснащать медицинские учреждения, но и обеспечить их кадрами. Так, с каждым больничным комплексом решили строить дома для медицинских сотрудников. До конца года в поселке Кутулик Аларского района такое жилье уже будет сдано.