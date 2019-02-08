Евгений Орачевский покидает пост министра экономического развития Иркутской области

Евгений Орачевский покидает пост министра экономического развития Иркутской области08.02.19
Сейчас он ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Исполняет обязанности главы ведомства его заместитель Марина Петрова, сообщает «Телеинформ» со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области. Между тем, как передает «Интерфакс», Евгений Орачевский в качестве нового места работы рассматривает пост заместителя председателя правительства Забайкальского края. Напомним, Орачевский возглавил Министерство экономического развития в апреле 2017 года.
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