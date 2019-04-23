«Единая Россия» продолжает прием документов для участия в предварительном голосовании

Праймериз позволяет партии отобрать достойных кандидатов, которые будут представлять ее на муниципальных выборах в сентябре этого года. Документы участники начали подавать еще в марте, сейчас процесс вступил в активную стадию. Каждый день региональный исполком получает 10 заявок. И это только для участия ы выборах в думу Иркутска, причем регистрируют как членов партии, так и беспартийных. 30 апреля прием документов завершат, а после начнется агитационный период, в рамках которого пройдут дебаты и встречи с избирателями. Само предварительно голосование состоится 26 мая.

Дмитрий МЯСНИКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: У нас отбор кандидатов проходит в публичной форме. То есть у нас нет такого, что кто-то с кем-то договорился и мы выдвигаем человека. Те, кто претенденты на выдвижение от «Единой России», должны продемонстрировать поддержку избирателей, должны продемонстрировать готовность вести избирательную кампанию и показать какие-то ресурсы: организационные, финансовые т.д. Предварительное голосование такую цель преследует.

Голосовать за кандидатов смогут все жители, причем в этом году не только на участках, но и в интернете через сайт госуслуг. Результаты предварительного голосования подведут не позднее 28 мая.