Дмитрий Бердников встретился с молодёжью

Иркутск присоединился к проекту «Диалог на равных», организованному российским студенческим центром «Росстуденчество» при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

На дискуссионной площадке сегодня встретились мэр города Дмитрий Бердников и студенты иркутских вузов. Наряду с личным вопросами, связанными с биографией главы города, его интересами, историей прихода в политику и предпринимательским опытом, молодежь интересовали темы развития образования, транспортной инфраструктуры, поддержки молодых специалистов. Как отметил глава областного центра, самое главное — это желание изменить жизнь к лучшему. Молодым людям Дмитрий Бердников посоветовал ничего не бояться и уверил — городская администрация поддержит все начинания молодежи.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска: Надо чуть больше давать возможностей молодежи для реализации во время учебы, в межучебный период — в то время, когда вы формируетесь, когда вы еще думаете, как формировать свою жизнь. В это время власть должна более активно с вами взаимодействовать, предоставляя возможности для самореализации.

Проект «Диалог на равных» реализуется до 30 апреля 2018 года. За этот период планируется охватить 85 субъектов страны, провести 465 встреч в 400 вузах для более 100 тысяч студентов.