Депутат Госдумы Михаил Щапов: в реестр недвижимости внесены данные лишь о 30% особо охраняемых природных территориях Приангарья

Одна из болезненных тем — экология. Президент Владимир Путин призвал обратить на нее пристальное внимание. Глава государства поручил Министерству природы России провести детальную ревизию. Все заповедники должны быть поставлены на кадастровый учет. Необходимо законодательно зафиксировать, что в заповедниках невозможно строительство. Как отметил депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов, в нашем регионе более ста различных особо охраняемых природных территорий, а в реестр недвижимости внесены данные лишь о 30% из них. Наиболее остро ситуация складывается вокруг Прибайкальского нацпарка.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФРАКЦИЯ КПРФ: Это очень сильно отражается на жизни людей, которые живут на приграничных с нацпарками территориях. Зачастую их жизнь становится даже противозаконной. Они не могут заниматься сельским хозяйством, не могут выйти в лес. И это решение очень сильно облегчит им жизнь.