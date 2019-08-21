Дебаты в Шелеховском районе между кандидатами в мэры точно состоятся

Дата уже предложена — 27 августа. А площадку еще выбирают. Напомним, кандидат на выборах мэра Шелеховского муниципального района Роман Орноев вызвал на дебаты представителей от «Единой России», которые заявили свои кандидатуры. Ролик Орноев распространил во всех социальных сетях. Оппоненты — Федор Саломатов и Максим Модин — вызов приняли, записав ответные видеообращения. Идею проведения дебатов поддержали. А вот мнения по этому поводу известных иркутских политологов.

Алексей ПЕТРОВ, ПОЛИТОЛОГ:

На самом деле я приветствую инициативу кандидатов, это первое муниципальное образование, когда кандидаты решили поддержать инициативу и провести дебаты. Я как политолог могу сказать, что дебаты — это важная вещь, многие кандидаты не умеют разговаривать друг с другом.

Сергей ШИШКИН, ПОЛИТОЛОГ:

Я глубоко убежден в том, что дебаты нужны, это персонализирует точку зрения кандидатов, их позиции. И это когда дурь каждого видна, и население получает оригинальный контент, когда кто-то нравится, кто-то не нравится.

Андрей ФОМИН, ПОЛИТОЛОГ:

Почему сейчас кандидаты в мэры, да и в депутаты хотят этого так страстно? Потому что сегодняшний политический момент этим и интересен. Он выявил большую группу людей, которые созрели говорить с избирателем.