Дебаты в Шелехове состоялись

Дебаты в Шелехове состоялись

28.08.19

Напомним, кандидат на выборах мэра Шелеховского муниципального района Роман Орноев вызвал членов партии «Единая Россия», которые на выборах также заявили свои кандидатуры, на дебаты. Оппоненты Федор Саломатов и Максим Модин вызов приняли, записав ответные видеообращения. Идею проведения дебатов поддержали. Но на сами дебаты не пришли. Роман Орноев все равно выступил перед собравшимся населением и публично задал вопросы своим оппонентам в прямом эфире. Говорил о ЖКХ, социальной сфере, строительстве, в том числе садов и школ.

 

Роман ОРНОЕВ, КАНДИДАТ на ВЫБОРАХ МЭРА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

ЖКХ, как и дорожная сфера, требует срочных решений в устранений некачественных работ, дорог, объектов, некачественных управляющих компаний. Необходима современная модернизация, но, самое главное, необходимо оформить все бесхозные сети, которые у нас здесь есть.

 

Местные жители также выразили свое мнение о дебатах.

 

Евгений МАCЛИЙ:

Дебаты — это дело нужное, очень большое количество народу пришло. Всем хотелось послушать, как будет район жить дальше. Правда, не все кандидаты пришли, послушали только одного.

Игорь ЯЩЕНКО:

Дебаты прошли достойно, хотелось бы услышать, правда, всех.

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