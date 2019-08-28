Дебаты в Шелехове состоялись

Напомним, кандидат на выборах мэра Шелеховского муниципального района Роман Орноев вызвал членов партии «Единая Россия», которые на выборах также заявили свои кандидатуры, на дебаты. Оппоненты Федор Саломатов и Максим Модин вызов приняли, записав ответные видеообращения. Идею проведения дебатов поддержали. Но на сами дебаты не пришли. Роман Орноев все равно выступил перед собравшимся населением и публично задал вопросы своим оппонентам в прямом эфире. Говорил о ЖКХ, социальной сфере, строительстве, в том числе садов и школ.

Роман ОРНОЕВ, КАНДИДАТ на ВЫБОРАХ МЭРА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: ЖКХ, как и дорожная сфера, требует срочных решений в устранений некачественных работ, дорог, объектов, некачественных управляющих компаний. Необходима современная модернизация, но, самое главное, необходимо оформить все бесхозные сети, которые у нас здесь есть.

Местные жители также выразили свое мнение о дебатах.