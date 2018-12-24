Большая пресс-конференция Владимира Путина прошла накануне

Состояние Влада Шестакова на контроль взял президент России Владимир Путин. О ситуации с ребенком из Черемхово главе государства рассказали журналисты. Там работала и наша съемочная группа.

Пройти через рамку. Выйти. Пройти еще раз. Проверка металлодетектором. Все оборудование — видно насквозь. А между тем некоторые несут с собой не просто блокноты и камеры. Вот ноу-хау операторов — табуретка. С ее помощью можно сделать план с верхней точки. И пусть до пресс-конференции Владимира Путина еще минимум три часа — жизнь в центре международной торговли кипит. После стресса аккредитации и досмотров счастливые представители медиа первым делом идут, естественно, в буфет. На завтрак в важный день встречи с главой государства — бутерброды с горгонзоллой и круассаны с миндалем. И фрукты. Скромно — чтобы не было соблазна долго рассиживаться. Время работать.



Такого количества очередей, наверное, не видело ни одно мероприятие. Тут 1700 журналистов и каждый мечтает первым попасть в зал, чтобы задать свой вопрос. Это деловая зона всего мероприятия. Здесь идет сразу несколько прямых эфиров, а уж сколько параллельно пишется стендапов — сказать трудно.



Бок о бок — журналисты из территорий и те, кого они ежедневно видят по телевизору. Вокруг Ирады Зейналовой моментально собирается толпа поклонников. Но звездами здесь могут стать даже те, кто еще вчера был рядовым сотрудником российских СМИ.

Главное — привлечь к себе внимание. Провокационным плакатом или нарядом. Или лучше — и тем и другим.



Владимир Владимирович любит у нас отдыхать, часто приезжает, рыбачит. Он как то раз поймал крупную щуку. И я хочу сегодня поймать тоже удачу. Задать ему два вопроса своих. ++ А на платье символы есть для привлечения удачи? Да, вот этот вот узор — это олчей называется.



Национальные костюмы здесь нынче в тренде. Если раньше журналисты брали масштабами табличек, то теперь — исключительно стилем. Это вынужденная мера. Все плакаты больше формата А4 строго запрещены, их отбирают уже на входе. Исключения — разве что для главного символа государства



Я с этим флагом ездила на кубок мира по биатлону. И мы там с мужем махали этим флагом, приветствовали наших биатлонистов. Видели Бьорндалена. И я решила — это счастливый флаг. Надеюсь, меня с ним не выгонят отсюда.



В кулуарах успеваем поговорить и с будущим героем этой пресс-конференции — по крайней мере для Иркутской области он таким и стал. Но до начала пресс-конференции владивостокский журналист Сергей Мильвит еще не знает о том, что будет просить помощи для Влада Шестакова из Черемхово. Обсуждает присоединение Бурятии к Дальнему Востоку.



Это, конечно, радует, но с другой стороны надо понимать — вдруг коллеги будут неудобства испытывать. Мы рады потому, что мы становимся некоторым центром решения проблем. В принципе, мы рады.



В зал начинают запускать фотографов и операторов. Прорвавшиеся съемочные группы первым делом занимают выгодные места, а потом фотографируются в интерьерах. Рассматривают технику. Трансляцию ведут, например, с помощью вот такого огромного крана. И вот полдень. Первым на сцену поднимается Дмитрий Песков.

Президент появится спустя несколько минут. Так это выглядело на кадрах официальной трансляции. А так — с позиции региональных операторов, которых в этом зале было несколько сотен.

И мы начали. Если первый час все шло размеренно, то чем ближе к концу — тем выше накал страстей. Коллеги быстро разуверились в силе плакатов и костюмов. И стали делать ставку на громкий голос и вызывающие реплики.

Те, кто успел задать вопрос, из зала выходят победителями. Те, кто готовился, тянул руки, таблички, как мог привлекал внимание, но так и не был замечен — расстроены. При чем в числе последних и иностранные коллеги — из Латинской Америки, Исландии, Болгарии. Владимир Путин благодарит всех и уходит. А пресса еще долго обсуждает увиденное.