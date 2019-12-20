Более 70 вопросов задали президенту страны на пресс-конференции

Более 70 вопросов за четыре часа. Большая традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась в Москве. В Центре международной торговли собрались 1850 журналистов со всей страны и гости из-за рубежа. Задавали самые актуальные вопросы, коснулись тем демографии, здравоохранения, экологии и даже изменения Конституции. Прозвучали ответы главы государства и об Иркутской области.

Пресс-конференция Владимира Путина – 15-я по счету для главы государства. 1850 журналистов жаждут задать самые актуальные вопросы. Особенно активны представители региональных СМИ, ведь для многих встреча с Путиным — возможность решить волнующие многолетние проблемы. Одна из таких — медицина. Владимир Путин рассказывает: на развитие здравоохранения планируется выделить 550 миллиардов рублей. Обновление техники, реконструкция и строительство больниц и поликлиник, урегулирование зарплат медработникам — то, на что пойдут эти средства.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: У главврачей могут быть высокие зарплаты, а у рядовых врачей, даже у тех же хирургов, на порядок ниже. Это одна из проблем, которую мы должны решить.

Еще один важный вопрос, касающийся всей страны. Решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира. Для Иркутска эта тема особенно актуальна, ведь в марте 2020 столица нашей области принимает ЧМ по хоккею с мячом. Владимир Путин выразил по этому поводу четкую позицию.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: Что касается допинга, решения, связанные с допингом, были приняты в отношении наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, такого никогда в истории человечества не было, это первое. Второе, любое наказание должно быть индивидуальным. И если кто-то в чем-то конкретном уличен, тогда это естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, то как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них!

Реализация национальных проектов волнует все регионы. Переселение из ветхого и аварийного жилья, реконструкция дорог, образование, экология и другие. Кто должен быть ответственен за их исполнение, есть ли возможность их децентрализации и расширения полномочий региональных и муниципальных властей.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: Персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно усилить, детализировать.

Экология — острая тема. В этом году Сибирь охватили лесные пожары. Красноярский край, Иркутская область, Забайкалье, Бурятия задыхались от запаха гари и дыма. Огнем уничтожено больше миллиона гектаров леса. Президент страны заявил, что из-за недоступности некоторых территорий потушить возгорания было очень сложно. Сейчас идет речь о том, чтобы передать полномочия по ликвидации стихии из регионов федеральным ведомствам. Кроме того, глава государства не отрицает вероятность того, что пожары — дело рук «черных» лесорубов.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: Конечно, нужно совершенствовать систему лесоохраны, и мы сейчас это будем делать, мы будем переводить ряд полномочий, прежде всего авиационной лесоохраны. Это касается контроля и лесоустроительных работ. Эти функции будут возвращены на федеральный уровень.

Владимир Путин также рассказал, почему принял отставку экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. И отметил, что дело совсем не в партийной принадлежности.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: В Иркутске много проблем. Это первое. Второе, я не могу сказать, что губернатор Левченко плохо работал, нет. Но ситуация, которая сложилась, она слишком сложна для того, чтобы работать не спеша. И я же не сразу начал принимать эти отставки, мне сказали, что почти все обеспечены жильем. Но где же все, на дворе зима. Вы, наверное, видели, что люди говорили, когда я приезжал. Они просили: пришлите нам других людей.

Круг тем на большой пресс-конференции самый широкий. Международные отношения, суверенный интернет, демография, пенсионная и новая для всей России мусорная реформа. По последней глава государства высказался, что в России никогда не было цивилизованной системы обращения с ТКО, ее создают с нуля. Уже сейчас в стране работает больше 200 регоператоров. Также большой резонанс вызвал вопрос о возможном внесении изменений в Конституцию.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: Я все-таки считаю, что Конституцию нам менять и принимать новую не следует. В связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые нам еще нужно целиком и полностью реализовать. Это что касается первой главы. Вот она, на мой взгляд, является неприкосновенной. Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно.

15-я пресс-конференция президента Владимира Путина продлилась 4 часа 18 минут. Глава государства ответил более чем на 70 вопросов журналистов. Эта встреча стала одной из самых продолжительных за всю историю проведения.