500 миллионов рублей в ближайшее время планируется направить на строительство детских садов по программе «Стимул» в Приангарье

500 миллионов рублей в ближайшее время планируется направить на строительство детских садов по программе «Стимул» в Приангарье31.05.18
400 миллионов поступят из федерального бюджета, еще 100 из областного.
Программа «Стимул» разработана с целью улучшения жилищных условий граждан России счет содействия развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования . Сегодня перспективы развития программы на территории Иркутская и Иркутского района обсудили на заседании комитета по предпринимательству в сфере строительства и инфраструктуры при союзе торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.
Роман ЭНГЕЛЬГАРДТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
На 19-й год в целях для участия Иркутской области в гос. программах РФ в аналогичной программе «Стимул» планируется подать как минимум 5-6 объектов в районах перспективной застройки . Это Иркутск и Иркутский район, продолжается в 18 году строительство двух многоквартирных домов для работников системы здравоохранения в поселках Качуг и Баяндай. На 2019 продолжится строительство по данной программе.
Кроме того, сегодня обсудили возможность понижения ипотечной ставки для покупки первичного жилья. Так за период с января по апрель 2018 года в Иркутске и Иркутском районе в ипотеку было куплено 1200 квартир в новостройках и 9400 на вторичном рынке.
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