Кофе, стихи про любовь и рекорды. О чем мечтает Оксана Кошелева?

Шаг до мирового рекорда. Иркутянка Оксана Кошелева готовит документы, чтобы зарегистрировать своё достижение в книге Гиннеса. Напомним, сибирячка сдвинула с места два трамвайных вагона с пассажирами общей массой 40 тонн. Но кроме силы физической Оксана Кошелева обладает и силой духа. Чем занимается сильнейшая женщина России в свободное от рекордов время – расскажет Анастасия Цыганкова.

Кофе исключительно с кокосовым сиропом. Несмотря на спортивный режим, сладкое Оксана Кошелева себе позволяет в любое время суток. Калории можно в зале отработать. Оксана Кошелева – самая сильная женина Сибири, входит в пятерку сильнейших женщин страны. Но прежде физической силы пришлось закалять силу моральную. Так случилось, что в три года Оксана оказалась в иркутском детском доме. В 1990-м году девочка обрела семью, вместе с которой переехала в Читинскую область. Но семейное счастье было не долгим. Спустя 9 лет ее вернули обратно. Приемная мама отказалась от ребенка, сославшись на трудный характер девочки.

Альбина Тихоненко, воспитатель «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Дралась. В основном с мальчиками. Девочек она не трогала. С мальчиками проблема была. За дело дралась. За справедливость. Младших защищала, заботливая девочка.

В 17 лет Оксана Кошелева выпустилась из детского дома и начала самостоятельную жизнь. Но родные стены не забывает. Мастер спорта здесь частый гость. Тренирует и проводит мастер-классы для тех, кто остался без мамы и папы.

Сама же Оксана в большой спорт пришла в 25. Началось все с того, что иркутянка устроилась в один из спортивных клубов тренером. Тогда же увлеклась пауэрлифтингом. Одно из любимых упражнений в зале – бицепс. А вот приседать не любит, но красота требует жертв.

Все женщины хотят красивую попу, потому что женщина без попы, как клумба без цветов.

Сейчас Оксана Кошелева прививает любовь к спорту тем, кто борется с лишним весом или хочет покорить спортивный Олимп. Иркутянка работает персональным тренером.

Айна Бражникова, жительница г. Иркутска

Оксана очень добрый человек, но в зале общение как с тренером, она очень, как это сказать, требовательная.

Требовательна Оксана не только к подопечным, но и к себе. И регулярно ставит новые цели. Сильнейшая женщина Сибири двигала многотонные вертолёт Ми-8 и КАМАЗ. 21 января установила рекорд – сдвинула два трамвая с пассажирами общей массой 40 тонн. Температура воздуха в этот день опустилась до отметки минус 20 градусов. Помогла вера в себя и музыка группы «Земляне». Как призналась спортсменка – мысли о родине придают ей силы.

Денис Букалов, сотрудник агентства креативных коммуникаций

Они нам сказали, что это нереально сдвинуть зимой в холод один трамвай. Сказали, чтобы даже не думали брать второй. Но Оксана была настроена, заявили два, значит, будет два. Она это сделала.

В перерывах между рекордами и тренировками Оксана Кошелева проводит время с друзьями или наедине со своими мыслями. С юности одна из самых сильных женщин страны пишет стихи о любви.

Оксана Кошелева, мастер спорта по пауэрлифтингу

Это о личном, о душевных страданиях и переживаниях. И со временем это видоизменялось все. Когда мне было 18, меня интересовали одни вещи. Я страдала от какой-то влюбленности В двадцать что-то другое, в тридцать еще серьезнее. Но за основу взята все равно любовь. Мне кажется, все мы здесь, потому-что любим.

Сейчас Оксана Кошелева отдыхает и восстанавливается. Со дня на день спортсменка начнет готовиться к новым победам. Цель иркутянки – выкатить МС-21, а затем побить мировой рекорд и сдвинуть лайнер у берегов Австралии, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Оксана Кошелева, мастер спорта по пауэрлифтингу

Почему хочу туда? Потому что там бессмертие. Я хочу увековечить себя, свое имя, свои поступки и дела.