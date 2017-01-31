Наградили победителей патриотического конкурса в Законодательном собрании

Где воспитывают патриотов. Сегодня в Законодательном собрании Иркутской области подвели итоги конкурса, посвященному памяти Афанасия Белобородова. На звание лучших в патриотическом воспитании молодежи претендовала 81 школа региона.

Семиклассница Анастасия Буйнова здесь в зале заседаний регионального парламента впервые. Приехала из села Алехино Черемховского района. Ее школа – в числе победителей областного конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию. Целый месяц в Алехино шли классные часы, учащиеся готовили свои проекты. В их числе – акция «Тимуровцы 21 века».

Анастасия Буйнова, ученица школы с. Алехино Черемховского района

Мы ходили по гражданам, по ветеранам и по ветеранам труда, помогали им, чем могли, убирали снег, помогали по хозяйству. Они очень дружелюбно встречают, очень рады. Конечно, скромные – говорят, нам ничего не надо, но мы все равно помогаем. И они очень рады.

Сегодня здесь и учителя – истории, обществознания. Говорят: патриотическое воспитание – не дань моде, а инвестиции в будущее своих учеников и всей страны.

Светлана Ильина, директор школы №32 г. Иркутска

Это наша обязанность – заниматься патриотическим воспитанием. Изюминка наша в том, что задействована вся школа и почти весь годовой цикл. 10 месяцев в году мы этим занимаемся. И как учитель с почти 25-летним стажем я точно убедилась: воспитанных и патриотов учить легче, чем невоспитанных. И поэтому воспитание – это основная работа в школе.

Ведут ее все вместе: активно подключаются общественники, проходят встречи с ветеранами. Их все меньше – и поэтому к каждому здесь особое отношение. Для них сегодня всем залом поют фронтовые песни.

Конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию проходит в Иркутской области в пятый раз. И с каждым годом количество участников растет. В этом году было подана 81 заявка. В трех номинациях отобрали лучших – среди школ городских округов, городских и сельских поселений. Это 32-ая школа Иркутска, школа №2 Куйтуна и Алехинская средняя школа.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области

Президент призывает нас, во-первых, помнить историю. Помнить наших дедов, помнить то, что они сделали для нас и для вас. Мы сегодня с вами живем в свободной стране, мы имеем возможность учиться, заниматься историей и создавать хронику событий, в том числе, и в ваших конкурсных материалах. Поэтому, уважаемые друзья, я очень благодарен за ту работу, которую вы проделали.

Владимир Дорофеев, первый заместитель губернатора Иркутской области

Работайте, поднимайте архивы, пользуйтесь уникальной возможностью – пока есть еще живые участники великой отечественной войны. Пройдет немного времени, и мы будем это знать только из истории. Успехов вам в вашем благородном деле. Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете, спасибо и Законодательному собранию, которое такой конкурс проводит. Думаю, что нет ни одного равнодушного ни в этом зале, ни за его пределами. Спасибо.

Конкурс посвящен памяти Афанасия Павлантьевича Белобородова. Уроженцу села Баклаши Шелеховского района, дважды Герою Советского Союза, командиру 78-й стрелковой дивизии, остановившей наступление немцев на Москву, сегодня бы исполнилось 114 лет. В честь этого к его бюсту участники конкурса, депутаты Законодательного Собрания и члены правительства сегодня возложили цветы.