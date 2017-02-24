Блинная математика

Неизменный атрибут Масленицы — это блины. Наш корреспондент Анастасия Бурлакова побывала на Центральном рынке и подсчитала — во сколько обойдётся набор продуктов для блинов.

Анастасия Бурлакова, корреспондент новостей «Сей Час»

Сегодня на Центральном рынке мы проводим эксперимент, что иркутянам обойдется дешевле: испечь блины самим или испечь уже готовые. Для самостоятельного приготовления блинов нам понадобится 500 миллилитров молока, два яйца, мука и сливочное масло. Соль и сахар мы в расчет не берем, так как они есть в каждом доме. Итак, мы отправляемся на поиски продуктов.

Первым делом отправляемся в молочный отдел. На этом прилавке представлена продукция местного производства. Есть полулитровые упаковки — то, что нам и нужно. Стоимость пакета 27 рублей. Берём также сливочное масло — 127 рублей за пачку. Продавец Лилия Станицкая рассказывает, в масленичную неделю продажи молока в её отделе вырастают почти вдвое.

Лилия Станицкая, продавец молочной продукции

Ну, чаще у нас покупают молоко, кефир и сыворотку. Молоко 2,5 процента жирности, кефир обезжиренный. Также на блины берут в период масленицы масло сливочное, и конечно, сметану.

Тесто без яиц не обходится. Поэтому отправляемся в другой конец рынка. Здесь также представлена продукция местных производителей. Десяток яиц второго сорта стоит 52 рубля, 1 сорт — 57. А отборное — 70 рублей. Но для блинов нам много не надо, поэтому покупаем 2 яйца за 10 рублей 50 копеек. Осталось взять муку. По стаканам ее не продают, поэтому берём 1 килограмм за 37 рублей.

Марина Кошелева, жительница г. Иркутска

Ну, так положено, наверно, так и стряпаем всегда. Всегда в масленицу. Праздник такой — Масленица, солнечный. Ну, Масленица представляется как солнце. Не знаю, мы в деревне всегда стряпаем. Мы нигде не покупаем.

Но есть и такие, кому времени заводить тесто нет, а полакомиться блинами хочется. Готовые свежие блины на Центральном рынке пекут и продают в двух точках. Можно купить уже с начинкой: курицей, сыром, мясным фаршем и творогом. Все позиции выставлены по 30 рублей за один блин.

Анастасия Бурлакова, корреспондент новостей «Сей Час»

Подведем итог нашего эксперимента. Общая стоимость продуктов для самостоятельного приготовления блинов составила 196 рублей 50 копеек. А готовый свежий блин обойдется иркутянам в 15 рублей за каждый. Соответственно, главный атрибут Масленицы в домашней обстановке будет приготовить не только экономичнее, но и вкуснее.