В Иркутске прошла операция «Автобус»

91 административный протокол составлен на водителей общественного транспорта. Это результат проведения операции «Автобус», которая проходит в Иркутске и Иркутском районе с 24 по 27 января. Сегодня водителей общественного транспорта ловили с поличным. В скрытом патруле инспекторов ГИБДД работала и наша съемочная группа.

Здесь нужен сигнал поворота, но его нет. Водитель 480 маршрута, двигаясь по кругу, не подает сигналы световыми указателями. За синим пассажирском автобусом следит скрытый патруль ГИБДД. Это сотрудники полиции, которые работают в машинах без опознавательных знаков. Такие патрули ГИБДД оборудованы приборами видеофиксации.

Здесь как видим, водитель двигается по трамвайным путям, хотя висит знак – движение запрещено. Под знаком расположена табличка, что запрещено именно автобусам.

Тем временем я села в этот же автобус под видом пассажира и снимаю на телефон происходящее в салоне. Вот водитель тормозит на улице Дзержинского и высаживает пассажиров вне остановочного пункта – а это грубое нарушение. По подсчетам инспекторов за сорок минут водитель шесть раз пренебрёг правилами дорожного движения. Патруль передает информацию на ближайший дежурный экипаж ДПС. И на конечной остановке в районе аэропорта водителя встречает инспектор ГИБДД. Проверка документов, и ему выписывают сразу несколько штрафов на сумму почти три тысячи рублей. На каждое нарушение у водителя 480-ого маршрута есть свое оправдание.

– Я перед автобусом встал и все, а где мне вставать?

– Надо дождаться, доехать и встать, высадить.

– Тогда карман сделайте больше. Все так встают.

Тем временем, патрульные замечают и другой автобус. Номер 80. Его водитель также не включает сигнал поворота при перестроении и заезжает за стоп-линию. Инспекторы составляют протокол и выписывают штраф.

– Стоял автобус, вы его объехали, не включая поворотник, сигнал поворота кто будет включать?

– Виноват, исправимся. Незначительное нарушение. Будем внимательными.

– В автобусе незначительных нарушений не бывает. Вы отвечаете не только за себя, но и за пассажиров.

Операция «Автобус» на территории Иркутска и Иркутского района длится третий день. Слежка велась за общественным транспортом по разным маршрутам.

Иван Добровольский, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Иркутску

За проведение операции был составлен 91 административный протокол на водителей. Привлечено к административной ответственности 5 должностных лиц. Из них 9 нарушений было выявлено при скрытом патрулировании.

Также за три дня были выявлены 48 автобусов с техническими неисправностями: не работали осветительные приборы, неисправными оказались рулевое управление и ремни безопасности.