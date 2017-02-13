Открылся чемпионат «Молодые профессионалы»

В Иркутске открылся второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В нем принимают участие 111 студентов профессиональных средне-специальных учебных заведений Приангарья, а также конкурсанты из Бурятии и Хакасии. Они будут соревноваться по 12 номинациям, таким как, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, поварское дело, предпринимательство и другим. Конкурсантов поздравил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он отметил: участие в чемпионате это возможность ориентироваться на лучший мировой опыт и хороший старт для начала профессионального пути.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Если ты сделаешь какое-то изделие, если ты сделаешь какую-то работу лучше, чем ты делал до этого — это уже победа. Я уверен, что вы многому научитесь у тех, кто будет рядом с вами соревноваться, потому что вы лучшие, вы отобраны на конкурсах — значит, у вас есть чему поучиться. Стране нужны умные руки, они у вас есть. Я бы хотел, чтобы они с опытом предыдущих поколений ваших учителей становились умнее и умнее, а мы будем вами гордиться.

Восемь соревновательных площадок по компетенциям World Skills разместятся в выставочном комплексе «СибЭкспоЦентра». Впервые соревнования по отдельным направлениям, требующим специальных условий в связи с применением крупногабаритного оборудования, пройдут в образовательных учреждениях региона: Иркутском государственном медицинском университете, университете путей сообщения, Ангарском индустриальном техникуме, техникуме общественного питания и торговли, а также в Иркутском аграрном техникуме.