До десяти лет лишения свободы — подозреваемым в интернет-мошенничествах

До десяти лет лишения свободы грозит подозреваемым в интернет-мошенничествах. Предварительным следствием установлено – двое мужчин и три женщины создавали фиктивные страницы в социальных сетях и за вознаграждение предлагали содействие в быстром оформлении кредитов. После того, как граждане переводили деньги за оформление документов, переговоры прекращались, а страница блокировалась. Предполагаемых аферистов задержали в Усолье-Сибирском. Сыщики при обыске нашли пластиковые банковские карты и изъяли более миллиона рублей. Деньги были спрятаны в автомобильных шинах в гараже. В настоящий момент все материалы уголовных дел утверждены прокуратурой и направлены на рассмотрение в Усольский районный суд.