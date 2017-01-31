До десяти лет лишения свободы — подозреваемым в интернет-мошенничествах
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До десяти лет лишения свободы — подозреваемым в интернет-мошенничествах

31.01.17

До десяти лет лишения свободы грозит подозреваемым в интернет-мошенничествах. Предварительным следствием установлено – двое мужчин и три женщины создавали фиктивные страницы в социальных сетях и за вознаграждение предлагали содействие в быстром оформлении кредитов. После того, как граждане переводили деньги за оформление документов, переговоры прекращались, а страница блокировалась. Предполагаемых аферистов задержали в Усолье-Сибирском. Сыщики при обыске нашли пластиковые банковские карты и изъяли более миллиона рублей. Деньги были спрятаны в автомобильных шинах в гараже. В настоящий момент все материалы уголовных дел утверждены прокуратурой и направлены на рассмотрение в Усольский районный суд.

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