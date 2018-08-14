Жители Приангарья смогут принять участие в первом этапе пробной переписи населения
Новости Общество

Жители Приангарья смогут принять участие в первом этапе пробной переписи населения

14.08.18

Принять участие смогут те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги. Перепись пройдет в электронном формате.

 

 

 

 

 

 

Как пояснили в пресс-службе «Иркутсксата» рекордсменом может стать Эхирит-Булагатский район, 40% населения которого активно пользуются сайтом. Они опережают всех, включая областной центр. На втором и третьем месте по активности пользования электронными услугами – Усолье-Сибирское и Черемхово. Пробная перепись начнется 1 октября. До этого времени ещё можно успеть зарегистрироваться на госуслугах и сообщить через интернет сведения о себе.

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