В Слюдянке появится резиденция Деда Мороза

Под строительство выделено 18 гектаров земли. Сейчас разрабатывается генеральный план усадьбы.

К 2019 году природный парк начнёт работать. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал главный сказочный герой Иркутской области. Байкальский Дед Мороз поделился тем, что интересного увидел в 2017. Так, в этом году на международном туристическом форуме «Большой Урал» волшебник получил грамоту о появлении героя на сказочной карте России. Проект «Байкальский Дед Мороз» реализуется в Слюдянке при поддержке агентства по туризму Иркутской области с 2005 года.