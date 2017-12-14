В Иркутскую область из Сирии вернулись два экипажа бомбардировщиков Ту-22М3

Боевые машины приземлились на постоянное место дислокации — аэродром Белая Усольского района.

В составе экипажей — 8 человек, летчики и инженеры. C героями познакомилась и наша съемочная группа.

Из самой горячей точки планеты с выполненной миссией. На военный аэродром «Белая» в Усольском районе только что приземлились бомбардировщики, которые наносили авиаудары в Сирии. Позади — почти 6 тысяч километров из Северной Осетии и дозаправка на аэродроме в Саратовской области. Два дня без сна и наконец наши летчики вернулись на родную землю с победой и чувством выполненного долга перед родиной.

На аэродроме — весь личный состав воинской части, военнослужащие Воздушно-космических сил, представители ветеранских организаций, сослуживцы, и, конечно, жены. Героев встречают хлебом-солью, цветами и самыми горячими объятиями.

Елена, жена военного летчика: Горжусь мужем, тем, что он военный и очень ответственный. Очень сильно его люблю, и мы очень скучали по нему. И мы ждем его все домой. Дома дети ждут, переживали за него сильно.

Из опасной командировки, где шла настоящая война против террористов, вернулись 8 летчиков 200 тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Без потерь, все целы и здоровы — и это главное. Какие задачи выполняли, не рассказывают: информация секретная, разглашению не подлежит. Даже фамилии героев не называют.

Наталья, жена военного летчика: Ничего не рассказывал, только о семье разговаривали, никаких там военных задач не рассказывал. Про погоду и семью разговаривали, о дочери. Разговаривали, как дела, о ребенке вот.

Позади больше месяца напряженной боевой службы. Наши летчики бомбили позиции боевиков Исламского государства на этих крыльях, которые уже стали частью истории России. Бомбардировщики развивают скорость до 2 тысяч км в час.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час»: Всего из авиабазы «Белая» в Сирию были отправлены два бомбардировщика Ту 22 м3. Они отличаются дальностью полета и точностью попадания в цель.

К примеру, эта машина вылетала на боевые задания в Сирии более 100 раз. Это можно определить по звездочкам на борту. Как говорит командир полка Дмитрий Питерниекс, железные птицы ни разу не подвели и показали надежность.

Дмитрий Питериниекс, командир 200 тяжелого бомбардировочного авиационного полка: Загружая крылатую машину авиационными средствами поражения, которые предписаны летным заданием, выходили, соответственно, на объект удара. Бомбили, оценивали результат удара и возвращались обратно. Дальше уходили на следующую точки, находились там, где было предписано находиться на территории Сирийской арабской республики.

За мужество и отвагу одному из летчиков вручают медаль участника боевых действий в Сирии. Сам же военный скромничает.

Павел, летчик: Обычная командировка. Подъем — полеты. Другой климат — там тепло.

Губернатор Приангарья Сергей Левченко вручает военнослужащим знаки поощрения «80 лет Иркутской области». 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ — приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Территория Сирии полностью освобождена от террористов и, как отметил глава Приангарья, в этом есть заслуга наших летчиков.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркутской области: Огромная заслуга в разгроме международных банд террористов, несомненно, принадлежит Воздушно-космическим силам Российской Федерации, в том числе летчикам Дальней авиации России, стоящим в этом строю.

В честь прилета героев — торжественный марш. Впереди у летчиков небольшой отдых, а затем вновь на службу — на защиту Родины. И как по традиции желают военным летчикам — чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок.