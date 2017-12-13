В Иркутске открылся штаб Зимней Универсиады-2019

У активной молодежи появилась возможность попробовать силы в волонтерском движении и стать частью масштабного спортивного мероприятия.

Универсиада пройдёт в марте 2019 года в Красноярске. В Иркутске сегодня установили верстовой столб, на котором написано расстояние до столицы соревнований. Этот арт-объект станет напоминанием приближающейся Зимней Универсиады. На открытие штаба приехала делегация фестиваля «Сибирское Продвижение». Наряду с Иркутском они посетят еще 8 городов, в числе которых Барнаул, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск.

Илья Резник, министр спорта Иркутской области: Любой обмен опытом, любая возможность проявить себя — это полезно. Я считаю, что студенты наших ВУЗов в Красноярске не затеряются. У них великолепный опыт, они покажут, как в Иркутске могут организовывать мероприятия. Пользуясь случаем, отдельно хочу поблагодарить волонтеров за те мероприятия, посвященные 80-летию Иркутской области, которые мы совместно в этом году провели.

Алина Феоктистова, волонтер (г. Красноярск): Волонтером очень классно быть.Ты чувствуешь событие изнутри, видишь всю организацию. Я хочу быть на Универсиаде супервайзером. Я буду связывать и организовывать работу организаторов и волонтеров. Я буду работать, и тем самым научусь организовывать людей, смогу на Универсиаде пообщаться с иностранцами и получить очень классный опыт в таком крупном и масштабном событии.

Чтобы стать волонтерам Зимней Универсиады, необходимо заполнить заявку на официальном сайте. Стать помощником мероприятия может любой желающий в возрасте от 18 лет. Всего будет набрано около двух тысяч человек. Это будет не только молодежь, но и так называемые «серебряные волонтеры» — более опытные наставники.