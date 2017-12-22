В Братске 90 семей отметят новоселье в преддверии Нового года

В жилом районе Энергетик сдали первую из четырёх девятиэтажек. Ключи от квартир получили жители ветхих и аварийных зданий.

Первым делом в новой квартире хозяйка отправляется на кухню. Нина Зырянко делится впечатлениями. В старой жилплощади кухня была всего 4 кв.метра. Члены семьи заходили туда по очереди. Здесь же места хватит всем.

Нина Зырянко, новосел: Прожили в том доме 52 года, а вообще с 1965 года здесь в Братске. Давно мечтали, под старость лет только. Думали, в новой квартире и не поживем, но нет — еще поживем.

Благодаря программе переселения ее соседка Полина Шашкова тоже стала жительницей Энергетика. В новый дом она переедет из старенького деревянного в Гидростроителе. Переехать планирует до Нового года, а пока осматривает квартиру. Если у жильцов появятся нарекания или замечания, их будет устранять застройщик.

Полина Шашкова, новосел: Ну, очень хорошие квартиры, комнаты. В старом доме я 40 лет прожила. Все сгнило. Я довольна, что здесь.

В новом доме 90 квартир — одна-двух- и трёхкомнатные. Девять этажей современного и качественного, как заверяет застройщик, жилья. Эти дома строил братский подрядчик — фирма «Стройком». Жители новых квартир переедут сюда из ветхих и аварийных домов Падуна и Правого берега Братска.

Егор Луковников, председатель комитета по управлению Падунским районом администрации г. Братска: Всё зависит от готовности документов у людей для процесса их переселения. На 70% дом точно будет заселен. Это сегодня первый дом из четырех девятиэтажек по улице Гиндина. Возведены по программе переселения. Мы уверены, что жильцам будет комфортно, потому что дом построен качественно и согласно проект.

По соседству с этим еще три девятиэтажных дома. Их будут заселять по мере готовности. Строителям осталось закончить фасадные работы. Весной у новостроек завершат и благоустройство придомовой территории.