Новости Общество

Трудоустройство инвалидов в Ангарске

06.12.17

Только в Ангарске проживает более 20 тысяч человек со статусом инвалида — это почти 10% населения города нефтехимиков.

Они наши себя в разных сферах. О тех, кто не ограничивает свои возможности, в следующем материале.

Напряжённый взгляд, устремлённый в монитор. Сергей сосредоточен на работе. Заявки, отчёты и другая важная документация в руках главного помощника ангарского общества инвалидов. Здесь почти две тысячи людей с ограниченными возможностями проводят досуг. У Сергея гемипарез — левая сторона тела полностью парализована. Но заболевание не мешает ему работать в городской газете и руководить дартс-клубом.

Сергей Недбайло, специалист по компьютерной верстке:

Каждый вечер тренировки до восьми часов. Мама у меня всё время жалуется: «Я уже забыла, как ты выглядишь. Ты уходишь, я ещё сплю, приходишь, я уже сплю. Как так?» В выходные у нас тоже тренировки, рейтинговые соревнования и много-много мероприятий.

Анатолий Мокин — частный предприниматель. Небольшой бизнес ведёт почти 25 лет. В его мастерской по ремонту обуви всё необходимое под рукой. Недостатка в клиентах нет. Многие из посетителей не задумываются, что их мастер перемещается на протезах. В 1980 году он попал под поезд и лишился ног. Инвалидность — не помеха для самореализации, уверен Анатолий.

Анатолий Мокин, мастер-обувщик:

Если хочешь жить, будешь и сапожником, и табуретки делать, и фотографы у меня есть знакомые инвалиды. Человек ко всему приспосабливается. Надо жить, как говорится, чтобы работать и работать, чтобы жить!

И Сергею, и Анатолию победить недуг помогли занятия спортом и, конечно, вера в себя, поддерживать которую помогают друзья и родственники. В Ангарском городском округе живут почти 22 тысячи человек со статусом инвалид. Но это не мешает им чувствовать себя полноценными членами общества.

При содействии телекомпании АКТИС.

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