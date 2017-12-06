«Струна» обследует дом в Усть-Куте

С помощью диагностического комплекса специалисты определят степень повреждения и устойчивость жилого дома, где произошёл взрыв газа.

После будет принято решение о возможности дальнейшего проживания в нём. Сейчас жильцы пострадавшего подъезда расселены у родственников и знакомых. Напомним, 3 декабря в одной из квартир жилого дома в Усть-Куте произошёл взрыв бытового газа. По предварительной версии, в помещении велись ремонтные работы. В этот день строители монтировали натяжной потолок. Из-за хлопка обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Один человек погиб. Трое пострадали, двое из них сейчас находятся в ожоговом отделении третьей клинической больницы Иркутска.