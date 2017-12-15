В Иркутскую область доставили останки двух солдат, погибших во время войны

Установить личности героев удалось благодаря «медальонам смерти». Это жители Нукутского и Черемховского районов.

Их дорога домой заняла 76 лет. Все это время солдаты Великой Отечественной жители Нукутского района Забалдуев Федор и Черемховского района Черных Николай считались пропавшими без вести, пока останки героев не обнаружили отряды поисковиков. Наконец-то родственники солдат узнали, как и где оборвались жизни их близких. Останки бойца Заболдуева обнаружили в Псковской области, в песке, на глубине 70 сантиметров. Позже выяснится — это воронка, и в ней он находился не один, а с боевыми товарищами.

Анна Татьмянина, координатор проекта «Дорога домой»: Второго обнаружили в Смоленской области. Он был обнаружен в болоте. Такой болотистый грунт. С ним тоже было много личных вещей.

Вернуть домой прах Федора Забалдуева приехала его племянница Маргарита Бажеева. Вспоминает, как её мама всю оставшуюся жизнь ждала хотя бы весточку от Федора и Аксения. Это его родной брат. На фронт в Советско-Финскую войну они ушли вместе в 1939 году. Оттуда сразу на Великую Отечественную. Брат Аксений, всё еще числится пропавшим без вести.

Маргарита Бажеева, жительница Нукутского района: Из некогда большого рода практически никого не осталось. Моей маме, племяннице Федора Онгоевича, 83 года. Уходили на фронт молодыми и неженатыми. Не оставили после себя никого.

Валентина Крюкова, внучка солдата Николая Черных: Спустя 76 лет он все-таки вернулся домой, как этого и хотел. Также хочу сказать спасибо всем, кто оказывал помощь при доставке. Большое спасибо.

Установить их личности удалось благодаря «Смертным медальонам» с указанием данных бойцов. По словам специалистов, найти капсулы — большая удача. Только в этом году поисковики на полях сражений обнаружили почти 100 солдат, из них установили всего трех. Последнее подобное событие — передача праха нашего земляка в области — состоялось в 2015 году.

Руслан Болотов, председатель Правительства Иркутской области: Слова уважения тем людям, которые продолжают поисковую работу. Благодаря именно тем людям мы с вами имеем возможность передать домой людей, которые до конца исполнили свой долг. Есть такая фраза «война закончится тогда, когда вернется последний солдат». Поэтому еще раз говорю, огромный, низкий поклон тем, кто продолжает эту работу.

Кроме праха советских солдат, передали родным и личные вещи героев: фляжку для воды, саперные лопатки, звезды и пуговицы. Главное же событие состоится дома — захоронение героев на родной земле.