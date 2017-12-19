Служба ЗАГС Приангарья отмечает 100-летний юбилей

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в Иркутске.

Губернатор региона Сергей Левченко поздравил сотрудников и ветеранов службы и вручил почетные грамоты и знаки общественного поощрения «80 лет Иркутской области». Глава Приангарья отметил, что ЗАГС — самое востребованное у жителей учреждение. Родители получают первый документ о рождении ребенка, с добрым напутствием сотрудников ЗАГС вступают в совместную жизнь молодожены. За 11 месяцев этого года служба ЗАГС Иркутской области зарегистрировала более 18 тысяч браков, что на тысячу пар больше, чем в прошлом году.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Так, как регистрировали молодоженов 30-40 лет назад, сейчас очень сильно отличаются эти события для людей. Они стали более теплыми, более душевными, более дружественными. Это непросто делать, когда вот такое документальное оформление. Надо вложить в это частицу своей души.