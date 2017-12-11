Сергей Тен подвел итоги года и поделился планами на будущее

Создание агломерации, регулирование деятельности служб такси и ликвидация «тёщиного языка» на трассе Байкал.

Депутат Государственной Думы Сергей Тен начинает со своей главной темы — с дорог. В этом году Приангарью из федерального бюджета было выделено 625 млн. по программе «Безопасные и качественные дороги», еще столько же добавила область. В следующем году – увеличение до 730 млн. рублей. Контроль за исполнением шел непрерывно. Сергей Тен отмечает: безопасность сейчас — главное, на что делается акцент. И обеспечивать это требование планируется с применением цифровых технологий.

Сергей Тен, депутат Государственной думы РФ: Это внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые будут везде и повсеместно. Существует требование, что конкретно там должно быть. Это и адаптивное светофорное регулирование, весогабаритный контроль и так далее. То есть это, по сути, управление дорожным движением, которое существует у нас в крупных городах страны.

Одним из главных итогов года депутат назвал успешную работу студенческих стройотрядов. На объектах трудились почти 2000 молодых людей. При этом у Иркутской области большой потенциал — в такой работе может быть задействовано до 15 тысяч студентов. Особое внимание — медицинским студенческим отрядам. Если в этом году 67 будущих врачей работали только в больницах областного центра, то в следующем — поедут в районы Приангарья.

Сергей Тен, депутат Государственной думы РФ: Должна быть кадровая политика. И мы, не дожидаясь, когда начнет разворачиваться профильное министерство, начали этими вопросами заниматься. Ждем соответствующей поддержки, потому что я уверен, что эту работу надо усиливать. Я считаю, что медицинские студенческие отряды реально могут исправить ситуацию на территории.

Сергей Тен подвел и итоги деятельности межрегиональной депутатской группы «Байкал», которую он возглавляет. Проблемы озера удалось включить в федеральную повестку и в планах — продолжить совместную работу трех регионов и четырех фракций для успешного развития прибрежных территории.