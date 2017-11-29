Татьяна Осинникова в 70 лет дважды стала прабабушкой и попала в Книгу рекордов Иркутской области.

В рубрике, приуроченной к 80-летию Приангарья, мы рассказываем о достижениях региона и людях, которыми гордится малая родина. Анастасия признается , секрет счастья — в детях и любви к ним. С рекордсменкой познакомилась Анастасия Цыганкова.

За одним столом собрались четыре поколения семьи Осинниковых. Во главе Татьяна Евгеньевна. В этому году женщина отпраздновала семидесятилетний юбилей и золотую свадьбу. Семья у ангарчанки большая, поздравления принимала от трех дочерей, пяти внуков и двух правнуков. Младшему два года, сейчас он в детском садике, а вот старшая Елизавета только что вернулась из школы. Ангарчанка любит побаловать домочадцев сладеньким.

Свободное время ангарчанка старается проводить в кругу семьи. С женской половиной делится опытом, учит мудрости и навыкам: например, как плести косы. У правнучки они длиной почти в метр. Мама Елизаветы даже заявку подавала в книгу рекордов России. Однако до победы не хватило пяти сантиметров. Зато рекордсменкой оказалась Татьяна Евгеньевна, как самая молодая прабабушка. Ангарчанка попала в Книгу рекордов нашего региона, выпуск которой приурочен к 80-летию Иркутской области. И это стало главным подарком на торжество.

Екатерина Осинникова, жительница г. Ангарска: Я на сайте «Книги Рекордов России » увидела и решила подать заявку, сделать бабушке подарок на золотую свадьбу. Подала заявку, там несколько этапов проводились, разные подтверждения. Подать свидетельство о рождении, биографию написать, фотографии предоставить. Потом все одобрили и поздравили.

История этой семьи такая. Татьяна Евгеньевна, будучи студенткой, вышла замуж. В 22 года родилась первая дочь Ольга, позже еще две девочки. Бабушкой Татьяна Осинникова стала в 40 лет, а прабабушкой — в 65. Совпадение или судьба, но мать рекордсменки тоже стала прабабушкой в 65 лет. Самая молодая прабабушка родилась во Львове, а вот в школу пошла в городе Ангарске. Несмотря на то, что ангарчанка родом из Украины, родным краем она считает Приангарье и гордится, что именно в юбилейный год для Иркутской области вошла в книгу рекордов .

Татьяна Осинникова, самая молодая прабабушка Иркутской области: Основная жизнь прошла здесь, в Ангарске. Вся сознательная жизнь с 55 года. Я была, можно сказать, и на Востоке, и на Западе, но Сибирь больше нравится. В Сибири лучше. За счет того, что и Байкал здесь есть, который известен во всем мире.Вода хорошая, и климат лучше, чем где-то в других областях.

Сравнивать Иркутскую область Татьяне есть с чем. Женщина в свои 70 активна и любит путешествовать. В этом году, например, вместе с мужем съездила во Вьетнам. Путевки супругам подарили дети, но пенсионерка признается — главный подарок еще ждет впереди — когда она будет плести косы своим праправнучкам.