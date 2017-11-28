Приют в Ангарске

В Ангарском филиале благотворительного фонда «Оберег» сегодня нет ни одного свободного места.

Люди без определённого места жительства встают в очередь, чтобы спастись от морозов и получить крышу над головой. Подробности в следующем сюжете, подготовленном при содействии наших коллег из телекомпании «АКТИС».

Обход территории, онлайн-мониторинг, обеспечение порядка и безопасности — основные задачи 50-летнего Владимира Сметанкина. Он пару месяцев назад получил работу охранника в ангарском центре «Оберег». И здесь же нашел себе дом. Раньше он был лицом без определенного места жительства. Как и его супруга. Теперь Валентина работает в центре санитаркой. Семейная пара приехала в Ангарск со станции Танхой, в поисках работы и жилья.

Владимир Сметанкин, житель ангарского филиала благотворительного фонда «Оберег»: Здесь люди с разной судьбой, здесь надо быть не только санитаркой, но и психологом. Так, как и я, здесь нашёл работу охранника, так и я нахожусь здесь психологом.

Валентина Суднишникова, жительница ангарского филиала благотворительного фонда «Оберег»: Я сейчас довольная, что я работу нашла, что я работаю здесь и крыша над головой у меня есть.

В соседней шестиместной комнате ютятся семь человек. У каждого своя непростая история. Кто-то оказался на улице из-за конфликта с родными, кто-то вернулся из исправительного учреждения, таким людям идти больше некуда. Сегодня в «Обереге» все 86 койко-мест заняты. Своего угла ждут ещё 18 обездоленных. Их приютят, как только кто-то получит путёвку в жизнь и выпустится из центра.

Елена Шевцова, директор ангарского филиала благотворительного фонда «Оберег»: Если наша работа до конца не проведена, до результата человек не доведён, а именно — отправка его в дом-интернат, только по его желанию, либо оформление инвалидности и больше человеку ничего от нас не нужно, оформление пенсии, он может уже снять жилплощадь и начать нормальную жизнь достойную. Тогда мы продлеваем с ним договор и доводим до результата обязательно. Т.е. просто так, вот у тебя закончился договор, иди, куда хочешь, — мы, конечно, так не поступаем.

Полгода — столько времени необходимо специалистам, чтобы помочь людям, попавшим в трудную ситуацию, оформить документы и встать на ноги. Ещё летом здесь находилось максимум 50 человек. С наступлением холодов количество поступающих резко увеличилось. Чтобы охватить как можно больше людей, несколько кабинетов в центре переоборудовали в жилые комнаты. Полным ходом идёт ремонт. Сотрудники говорят: двери «Оберега» открыты для тех, кто намерен завязать со спиртным и начать новую жизнь.