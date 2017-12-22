Поздравление многодетной семьи с Новым годом

Благотворительный фонд Матиенко помогает многодетным семьям и ветеранам войны Свердловского района Иркутска.

Сегодня в гости к Вяткиным заглянул главный новогодний волшебник. Подробности в следующем материале.

Вот так, дружно и весело, создают новогоднее настроение Настя, Юля, Сережа, Саша, Ира, Вика и Аня. В семье Вяткиных подрастают семь детей, и все с нетерпением ждут главный праздник года.

Анна Вяткина: Я люблю Новый год, потому что можно получить подарки, можно украшать елку, можно кататься на горках. И шариками украшать.

А главное, делится 9-летняя Аня, она ждет Деда Мороза. И вот чудо свершилось. Из зимнего леса, с настоящей зелёной красавицей в подарок. В роли седовласого старца — советник губернатора Иркутской области, руководитель благотворительного фонда Владимир Матиенко. От волнения младшие забыли стихи для гостя, на помощь приходят старшие.

Каждый из ребят получает сладкий подарок, а мама Лариса — соковыжималку. Помогать многодетным семьям для Деда Мороза — добрая многолетняя традиция.

Владимир Матиенко, руководитель благотворительного фонда Матиенко: С этой семьей дружу 9 лет. К ним приезжал, очень рад. что растут хорошие ребятишки. Они рассказали, что они хорошо учатся, они рассказали, что они помогают маме. За это получили хорошие подарки. И пожелание им всем, и всем ребятишкам города Иркутска, да и взрослым, — хорошего, доброго Нового года, чтобы все были живы и здоровы, чтобы удача была на нашей стороне. С праздником всех.

Уже 10 лет благотворительный фонд Матиенко помогает многодетным семьям и ветеранам войны Свердловского района Иркутска. Они ежемесячно получают продуктовые наборы, бытовую химию, одежду. Сейчас фонд Матиенко поддерживает более 80 семей.