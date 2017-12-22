Поздравление многодетной семьи с Новым годом

Благотворительный фонд Матиенко помогает многодетным семьям и ветеранам войны Свердловского района Иркутска.
Сегодня в гости к Вяткиным заглянул главный новогодний волшебник. Подробности в следующем материале.
Вот так, дружно и весело, создают новогоднее настроение Настя, Юля, Сережа, Саша, Ира, Вика и Аня. В семье Вяткиных подрастают семь детей, и все с нетерпением ждут главный праздник года.
Анна Вяткина:
Я люблю Новый год, потому что можно получить подарки, можно украшать елку, можно кататься на горках. И шариками украшать.
А главное, делится 9-летняя Аня, она ждет Деда Мороза. И вот чудо свершилось. Из зимнего леса, с настоящей зелёной красавицей в подарок. В роли седовласого старца — советник губернатора Иркутской области, руководитель благотворительного фонда Владимир Матиенко. От волнения младшие забыли стихи для гостя, на помощь приходят старшие.
Каждый из ребят получает сладкий подарок, а мама Лариса — соковыжималку. Помогать многодетным семьям для Деда Мороза — добрая многолетняя традиция.
Владимир Матиенко, руководитель благотворительного фонда Матиенко:
С этой семьей дружу 9 лет. К ним приезжал, очень рад. что растут хорошие ребятишки. Они рассказали, что они хорошо учатся, они рассказали, что они помогают маме. За это получили хорошие подарки. И пожелание им всем, и всем ребятишкам города Иркутска, да и взрослым, — хорошего, доброго Нового года, чтобы все были живы и здоровы, чтобы удача была на нашей стороне. С праздником всех.
Уже 10 лет благотворительный фонд Матиенко помогает многодетным семьям и ветеранам войны Свердловского района Иркутска. Они ежемесячно получают продуктовые наборы, бытовую химию, одежду. Сейчас фонд Матиенко поддерживает более 80 семей.
Лариса Вяткина, жительница г. Иркутска:
То, что привезли к Новому году подарки, — очень хорошо. Благотворительный фонд Матиенко всегда нам помогает. Каждый месяц привозят помощь, это очень даже хорошо для нашей семьи.
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