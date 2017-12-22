Особый противопожарный режим вводится на территории Иркутской области с 25 декабря

Особый противопожарный режим вводится на территории Иркутской области с 25 декабря22.12.17
Соответствующее постановление подписал председатель Правительства региона Руслан Болотов.
Установление противопожарного режима обусловлено прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и как следствие возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики. До 10 января пожарно-спасательной службе Иркутской области поручено обеспечить готовность сил и средств к действиям по защите населенных пунктов от пожаров, а также организовать проведение профилактической работы с населением.
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