Особый противопожарный режим вводится на территории Иркутской области с 25 декабря
Новости Общество

Особый противопожарный режим вводится на территории Иркутской области с 25 декабря

22.12.17

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства региона Руслан Болотов. 

Установление противопожарного режима обусловлено прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и как следствие возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики. До 10 января пожарно-спасательной службе Иркутской области поручено обеспечить готовность сил и средств к действиям по защите населенных пунктов от пожаров, а также организовать проведение профилактической работы с населением.

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