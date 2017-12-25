Около 5 тысяч иркутян посетили открытие главной новогодней елки города

Праздничный концерт прошел накануне в сквере имени Кирова.

Главное зимнее дерево в этом году украсили в стиле русской сказки. Елка одета в новую иллюминацию, традиционное ледовое ограждение заменили безопасным металлическим забором. По словам мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, горожане этот подарок заслужили.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска: Мы с вами славно потрудились за прошедший год, приводя наш город в порядок, строя школы, детские сады, скверы, парки, и будем продолжать на следующий год этим заниматься. Наш город будет развиваться, но только если все вместе мы будем уделять этому внимание. Я благодарю вас за поддержку, и надеюсь, что вместе с вами мы сделаем гораздо больше.

По традиции, праздник завершился салютом. Отмечать Новый год в сквере имени Кирова и на других площадках Иркутска будут до 13 января 2018 года.