Мэр проверил объекты

В областном центре летом следующего года откроются сразу два новых дошкольных учреждения.

Это детские сады на станции Батарейная и по улице Байкальская. Сейчас работы также ведутся еще на трех социальных объектах. Их сегодня посетил мэр Иркутска Дмитрий Бердников и вместе с ним наша съемочная группа. Слово Галине Тюрневой.

Завершения работ в детском саду на станции Батарейной ждет почти сотня малышей. Пока идет стройка, они занимаются в соседнем дошкольном учреждении.

Альбина Новикова, заместитель начальника департамента образования Администрации г. Иркутска: На Батарейной у нас очередь — по этому детскому саду 59 человек и по 11 детскому саду — 16 человек. Основная масса детей находится в маленьком детском саду. Там две группы всего, а детей больше 100. В тесноте, но не в обиде. Мы ждем открытия, и оно скоро будет.

Сегодня на месте с проверкой мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Осматривает помещения: на первом этаже будут ясельные группы, на втором — дошкольные. Плюс спортивные и музыкальные залы, прачечная и медицинский блок. Сейчас рабочие возводят внутренние стены, прокладывают инженерные коммуникации.

Илья Кручинин, начальник управления капитального строительства Администрации г. Иркутска: Мы завершили работы, закрыли контур, остеклили здание, утеплили, запустили тепло на первом этаже. Мы приступаем к проведению отделочных работ. План по этому объекту — июль 2018 года. Это ввод в эксплуатацию, объект в графике, замечаний нет, поэтому все хорошо.

Все хорошо и в детском саду на бульваре Рябикова. Здесь идет капитальный ремонт, но выглядит это так, будто строится новое здание. Параллельно ведутся работы по кладке наружных ограждений, усилению балок, укреплению кровли. Такой же капремонт проводится в детском саду на Флюкова, строится дошкольное учреждение на Байкальской.

Еще один важный социальный объект — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Свердловском районе. Масштабы уже видны — работы по возведению каркаса здания близятся к завершению. Дмитрий Бердников отмечает, что темпы строительства всех объектов достойные.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска: Мы посмотрели результаты по строящимся объектам — это детские садики, ФОК. Ход работ идет согласно плану, и нам тревожиться не о чем. Единственное — таких объектов в Иркутске нужно больше, и мы будем работать над этим.

Так, в планах на следующий год приступить к строительству минимум двух новых школ в областном центре — пристроя к 25 гимназии, образовательного учреждения в микрорайоне Лесной, а также детского сада на улице Бурденко. Кроме того, 1 сентября 2018 года начнутся занятия и в новом здании школы №19.