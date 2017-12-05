Левченко поздравил победителей президентских грантов

В 2018 году из областного бюджета будет выделено в полтора раза больше денег на поддержку некоммерческих организаций.

Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с победителям второго конкурса президентских грантов. На что они направят деньги, расскажет Владимир Пиханов.

В этом зале только победители — представители общественных организаций, которые получат финансовую поддержку для реализации 76 проектов. Среди них: социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи; молодежные, научные, образовательные и просветительские проекты, поддержка в области культуры и искусства. По итогам первого конкурса, подведенного в августе, наша область попала на 4 строчку по количеству победителей конкурса среди регионов России. Сейчас, на втором этапе, Приангарье на 6 месте. Таким образом, проекты смогли привлечь в область около 130 миллионов рублей.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Я не думаю, что та высокая планка, которую установили некоммерческие организации Иркутской области, является непреодолимой в будущем. Уверен, вы пойдете дальше, поскольку вкус победы, желание делать добро окрыляют. Я думаю, что для области 7, 6 и даже 4 строчка — это не наше место. Наше место — первое.

В числе победителей проект конно-оздоровительного центра Фонда Тихомировых, где занимаются реабилитацией детей с ограниченными возможностями с помощью верховой езды. Сейчас в Центре на постоянной реабилитации находятся 50 детей. Для работы Фонда, обеспечения технической базы требуются регулярные денежные поступления.

Ольга Тихомирова, президент федерации конного спорта Иркутской области: Фонд требует очень серьезной материальной поддержки. Прежде всего, специального оборудования, наличия всего, что необходимо, чтобы спортсмены с инвалидностью, которые работают над мастерством в конном спорте, которые уделяют время, отдают все свои силы, были поддержаны наличием всего необходимого для развития.

Самый крупный грант в первом конкурсе получил проект, направленный на сохранение природы Байкала с помощью реализации эффективных добровольческих проектов — более 6 млн. рублей. Во втором конкурсе — проект «Мобильный хоспис», он получит почти 10 млн. рублей. Приём заявок на следующий конкурс начнётся в феврале 2018 года.